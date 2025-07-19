РФ атакувала Україну 35 ракетами та понад 300 дронами. Скільки збила ППО
- Автор:
- Ірина Перепечко
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У ніч проти 19 липня Росія атакувала Україну 344 дронами та 35 ракетами різних типів. Українська ППО збила 185 безпілотників і 23 ракети, проте були й прямі влучання.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Цієї ночі російська армія атакувала Україну наступною зброєю:
- 344 БпЛА (майже 200 з них були «шахедами»). Їх запускали з таких російських напрямків, як Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ.
- 12 балістичними ракетами «Іскандер-М» / KN-23. Пуски були з Воронезької, Курської, Ростовської областей, а також з території тимчасово окупованого Криму.
- 8 крилатими ракетами «Іскандер-К». Район пусків — Міллєрово.
- 15 крилатими ракетами Х-101. Їх запускали з повітряного простору Саратовської області РФ.
За даними Повітряних сил, ППО збила 185 «шахедів», 7 балістичних ракет «Іскандер-М» / KN-23», 7 крилатих ракет «Іскандер-К», 9 крилатих ракет Х-101.
Крім того, ще 7 крилатих ракет і 129 дронів-імітаторів локаційно втрачені або подавлені РЕБ. Були влучання 5 ракет і 30 ударних БпЛА в 12 місцях, а також падіння збитих на 7 локаціях.
Наслідки атаки
Постраждали Донецька, Кіровоградська, Дніпропетровська, Сумська, Херсонська, Волинська, Запорізька, Миколаївська, Одеська та Житомирська області.
В Одесі загинула жінка, ще шестеро людей поранені, серед них — дитина. За попередніми даними, РФ атакувала місто понад 20 дронами.
У Сумах пошкодили критичну інфраструктуру — без електропостачання залишилися кілька тисяч сімей.