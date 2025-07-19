Росіяни переконують викрадених дітей, що Україну знищено й вони помруть з голоду, якщо повернуться. Світові медіа про війну 18 липня

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«Бабель»

Американський журнал Time присвятив обкладинку свіжого номера статті про українських дітей, яких викрала Росія, — їх майже 20 тисяч, і лише близько 1,2 тисячі вдалося повернути додому. Видання пише, що час працює проти України — що довше діти залишаються в Росії, то важче їх буде повернути й реінтегрувати, оскільки російська пропаганда системно знищує їхню ідентичність. Наприклад, 11-річний Сергій після кількох місяців у російських прийомних сімʼях спілкуватися зі своєю родиною в Україні відмовився. Коли хлопчика таки вдалося повернути, його сестра розповіла журналістам, що росіяни повністю промили йому мозок і переконали, що він помре з голоду, якщо повернеться в Україну.

Time також описує історію Маргарити Прокопенко, якій було лише кілька місяців, коли росіяни вивезли її з херсонського дитбудинку під час окупації правого берега області. Дівчинці змінили свідоцтво про народження і записали за прізвищем багаторічного соратника Путіна й палкого прихильника війни — Сергія Миронова, який її удочерив. На кожних переговорах із Росією Володимир Зеленський наполягає: Україна не припинить вимагати повернення своїх дітей. Після останньої зустрічі делегацій на початку червня Путін скликав по відеозвʼязку нараду своїх помічників і міністрів. Як пише видання, переговорник Мединський майже одразу показав список із 339 викрадених дітей, який йому передали представники України. Втім Путін проігнорував це питання й перевів розмову на інші теми. Time підкреслює: хоч світ вважає ці викрадення воєнним злочином, у Кремлі їх навіть не обговорюють всерйоз.

Найближчим часом Росія може посилити літній наступ, задіявши близько 160 тисяч військових, яких уже стягнули до лінії фронту, пише CNN. Окупанти вже зміцнили свої позиції довкола Покровська, Костянтинівки та Куп’янська, і за останні 72 години наблизилися до Родинського, ключового українського військового вузла. Якщо ворог прорветься через нього, ситуація навколо Покровська може повторити сценарій Авдіївки з оточенням, логістичним колапсом і вимушеним відступом. Командир із позивним «Музикант», який очолює роту безпілотників поблизу Покровська, наголосив виданню, що на цьому напрямку українським військовим терміново треба підкріплення. Просування Росії залишається повільним, але стратегічно небезпечним. Про це пише й The Hill, зазначаючи, що Путін наразі виграє перегони за титул «дона Донбасу». Для Москви ця війна більше не пов’язана з територією. Тепер вона ― засіб збереження режиму шляхом виснаження як противника, так і себе. Важливо продемонструвати, що Росія може руйнувати, залякувати і терпіти — попри людські жертви. Про це в колонці Asia Times пише Бенджамін Стюарт Рід, ветеран американської армії з Іраку, який працював в Афганістані, а тоді пішов добровольцем на війну в Україні. Він також додає, що наступні 50 днів будуть одними з найтяжчих у війні ― і, можливо, стануть важливим уроком для Тайваню. Якщо Україна зазнає невдачі через політичний провал, Пекін зверне на це увагу й може надихнутися перевірити межі можливого.

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