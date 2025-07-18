Двом співробітникам ТЦК Києва оголосили підозру після смерті мобілізованого

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Державне бюро розслідувань оголосило підозри заступнику начальника Подільського районного ТЦК та СП та солдату Шевченківського районного ТЦК та СП Києва за причетність до смерті мобілізованого чоловіка.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

У травні 2025 року співробітники ТЦК везли мобілізованих з навчальних центрів у західних областях до Києва. Серед них був киянин з певними проблемами зі здоров’ям. У ДБР пишуть, що він почав порушувати спокій в автобусі та сперечатися з працівниками ТЦК.

Тоді солдат Шевченківського ТЦК побив чоловіка й вдарив його електрошокером, а заступник начальника Подільського районного ТЦК та СП не зреагував на це, хоч і відповідав за перевезення мобілізованих. Коли автобус приїхав до Києва, чоловіка винесли на плац, де і констували його смерть.

Солдата підозрюють у тому, що він перевищив службові повноваження, а заступника начальника в тому, що свідомо не зупинив злочин, який вчинив його підлеглий.

Обидва фігуранти перебувають під вартою. Суд продовжив застосування цього запобіжного заходу 17 липня.