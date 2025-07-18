Netflix тепер використовує ШІ у своїх фільмах і шоу

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Стримінговий сервіс Netflix почав використовувати штучний інтелект у створюваних фільмах і шоу.

Про це повідомив генеральний співдиректор компанії Тед Сарандос, передає TechCrunch.

Нещодавно на платформі вперше зʼявився фінальний відеоматеріал, створений за допомогою генеративного ШІ. Йдеться про сцену обвалу будівлі в аргентинському серіалі El Atonata, яку змоделював штучний інтелект.

За словами Теда Сарандоса, завдяки ШІ сцену завершили в 10 разів швидше і значно дешевше, порівняно з використанням звичайних інструментів візуальних ефектів.

«ШІ-інструменти для творців — це реальні люди, які створюють контент, просто з кращими інструментами. Наші команди вже бачать переваги в препродакшні, плануванні зйомок і, звісно, у візуальних ефектах. Раніше високотехнологічні ефекти, як-от омолодження персонажів, були доступні лише для великих бюджетів», — сказав він.

Інший генеральний співдиректор Netflix Грег Пітерс розповів, що компанія в другій половині 2025 року планує запустити інтерактивну рекламу, яку персоналізуватиме штучний інтелект. До того ж у Netflix вже працює пошук на основі ШІ.