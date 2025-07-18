Вночі росіяни запустили по Україні 35 безпілотників

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Вночі 18 липня окупанти атакували Україну 35 ударними безпілотниками з напрямків Міллерово, Приморсько-Ахтарськ у РФ, 29 із них — «шахеди».

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони. Основним напрямком удару були прифронтові території на сході країни.

Попередньо, станом на 08:30 Протиповітряна оборона збила 11 ворожих дронів на півночі та сході країни. Крім того, ще шість дронів-імітаторів локаційно втрачені або подавлені РЕБ. Влучання 18 БпЛА зафіксували в пʼяти місцях, падіння уламків — у двох.