Суд змінив запобіжні заходи командирам, звинуваченим у неналежній обороні Харківщини

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Печерський районний суд Києва змінив запобіжні заходи екскомандиру Оперативно-тактичного угруповання «Харків» Юрію Галушкіну та екскомандиру 415 окремого стрілецького батальйону Іллі Лапіну.

Про це із зали суду передає кореспондент «Суспільного».

Бригадному генералу Галушкіну не продовжили запобіжний захід. 23 липня з нього мають зняти електронний браслет та випустити з під домашнього арешту.

Полковника Лапіна передали на поруки правозахиснику та ветерану Масі Наєму. Прокурор у справі просив продовжити домашній арешт з 23:00 до 05:00. За його твердженнями, більш м’який запобіжний захід може потягнути ризики переховування, знищення документів, тиску на свідків.

Наєм зазначив, що знає Лапіна по службі. Сам Лапін був здивований рішенням Масі Наєма взяти його на поруки.

Прокурор був проти пом’якшення запобіжного заходу. Захід триватиме впродовж 60 днів, до 14 вересня.

Що передувало

Правоохоронці 20 січня затримали трьох військових, яких підозрюють у недбалості під час організації оборони Харківщини у 2024 році. Мова про:

екскомандира Оперативно-тактичного угруповання «Харків» генерала Юрія Галушкіна;

екскомандира 125 окремої бригади Територіальної оборони генерала Артура Горбенка;

екскомандира 415 окремого стрілецького батальйону 23 окремої механізованої бригади полковника Іллю Лапіна.

Суд відправив під варту Галушкіна та Лапіна 21 січня, а 22-го — Артура Горбенка. Вже 22 січня за Галушкіна внесли 5 мільйонів гривень застави, однак того ж дня його знову затримали.

Згодом усім трьом змінили запобіжний захід на домашній арешт.