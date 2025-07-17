Головного психіатра ЗСУ продовжать тримати під вартою. Його підозрюють у незаконному збагаченні

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Шевченківський районний суд Києва 17 липня продовжив утримання під вартою головному психіатру ЗСУ Олегу Друзю до 15 вересня.

Про це із зали суду повідомляє кореспондентка «Суспільного».

Друзь підключився до засідання онлайн із СІЗО — адвокатка каже, що у нього проблеми зі здоровʼям. Захист просив зменшити заставу до 6 млн грн, проте суд відхилив це клопотання. Сума застави не зменшилась — 49 млн грн.

Прокурорка Лідія Боровкова вважає, що Друзь може переховуватись від слідства, якщо його відпустити із СІЗО. Сам головний психіатр ЗСУ каже, що не бачить у цьому сенсу, бо йому потрібно лікуватись.