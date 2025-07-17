В Україні повідомили про підозру полковнику, який командував атакою на Одесу в 2024 році. Тоді загинули 8 людей

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Служба безпеки України повідомила про заочну підозру у воєнному злочині російському полковнику, який командував атакою «Іскандера» по Одесі 29 квітня 2024 року. Тоді загинуло вісім людей, серед них була дитина.

Про це повідомили у СБУ.

Слідство встановило, що обстрілом командував російський полковник Євгеній Лєдєрер, який тоді очолював 12 ракетну бригаду Південного військового округу РФ.

Саме він наказав підлеглим використати балістичне озброєння по цивільній інфраструктурі Одеси. Тоді місто атакували оперативно-тактичним ракетним комплексом «Іскандер-М» із касетною бойовою частиною.

Ракету запустили з району селища Новоселівське, що в тимчасово окупованому Криму. За кілька хвилин боєприпас розірвався в повітрі над Одесою.

Тоді під ударом опинилася одна з рекреаційних зон міста — популярне місце для відпочинку серед місцевих мешканців. Окрім восьми жертв, через обстріл були поранені 23 людини.