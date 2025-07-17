У Євросоюзі ліквідували хакерську групу, яка підтримувала російську агресію проти України

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Правоохоронні органи 12 країн разом з Євроюстом та Європолом 15 липня ліквідували хакерську групу NoName057(16). Вона відповідальна за численні DDoS-атаки на критичну інфраструктуру по всій Європі — енергопостачання, транспорт, урядові та військові об’єкти.

Про це повідомляють Євроюст та Європол.

Група відкрито підтримувала агресію РФ проти України та здійснювала атаки під час політичних подій, таких як вибори до Європейського парламенту, саміти НАТО та заходи на підтримку України. У Німеччині група скоїла 14 атак, які зачепили майже 230 організацій. У Швейцарії атаки відбулися під час відеозвернення президента України до Спільного парламенту в червні 2023 року та під час Мирного саміту за Україну в червні 2024 року.

Для атак NoName057(16) використовувала ботнет із сотень серверів і залучала до 4 000 користувачів через месенджери. Хакери поширювали шкідливе програмне забезпечення та активно вербували нових учасників.

Заходи проти групи здійснили у восьми країнах. У день операції правоохоронці припинили діяльність ботнету і заблокували понад сто серверів. Влада повідомила 1 100 прихильників і 17 адміністраторів групи про вжиті заходи та кримінальну відповідальність, яку вони несуть за свої дії. Також країни видали сім міжнародних ордерів на арешт, шість з яких — проти громадян Росії.