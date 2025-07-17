Британія та Німеччина підписали найбільший договір про співпрацю з часів Другої світової

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Премʼєр Великої Британії Кір Стармер та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у Лондоні підписали найбільший договір про співпрацю між країнами з 1945 року. Він отримав назву «Кенсінгтонський договір».

Про це пише BBC. Подробиці договору наводять Politico і Bloomberg.

Угода концентрується на співпраці у сфері безпеки. Вона передбачає домовленість про розробку нової системи далекобійних ракет Deep Precision Strike протягом наступного десятиліття.

Ця система матиме дальність польоту понад 2 000 км і допоможе розвивати оборонні сектори Великої Британії та Європи завдяки «значним промисловим інвестиціям».

Також в угоді прописане зобов’язання взаємодопомоги, в якому чітко вказано, що загроза одній країні, ймовірно, розглядатиметься як загроза іншій.

Договір також містить положення, що стосуються торгівлі, транспорту та нелегальної міграції — у межах зусиль з мінімізації негативних наслідків Brexit. У рамках цієї угоди очікується, що Німеччина зобов’яжеться зробити незаконним сприяння нелегальній міграції до Великої Британії. За словами офісу Стармера, відповідні зміни до законодавства мають ухвалити до кінця року.

Bloomberg додає, що Велика Британія та Німеччина також оголосять про комерційні інвестиції на понад £200 мільйонів ($268 мільйонів).