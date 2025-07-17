Велика Британія планує знизити мінімальний вік голосування на виборах до 16 років

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Мінімальний вік учасників наступних політичних виборів у Сполученому Королівстві хочуть знизити до 16 років. Це частина масштабнішого пакета змін.

Про це повідомляє The Guardian.

Реформа виконує відповідну передвиборчу обіцянку Лейбористської партії. На думку уряду, так буде справедливіше для 16- і 17-річних, які вже можуть працювати й служити в армії. Право голосу з 16 років пошириться на всю територію Великої Британії. Шотландія та Уельс уже запровадили це для виборів до парламентів і місцевих рад.

Міністри також розширять перелік допустимих документів для ідентифікації виборця: туди додадуть банківські й ветеранські картки. Влада впроваджуватиме «дедалі більш автоматизовану систему», тож громадянам не треба буде багаторазово вводити одні й ті самі дані в різних державних сервісах.

Як пише The Guardian, влада жорсткіше контролюватиме фіктивні компанії та перевірятиме донорів, щоб довести їхній звʼязок із Великою Британією або Ірландією. А фірми, які роблять пожертви, повинні будуть довести, що отримують дохід у цих країнах.

Для порушників правил запровадять суворіші штрафи — до £500 тисяч. Внесення неправдивих даних у декларації вважатимуть кримінальним злочином.

Ще одне нововведення — кандидати більше не зобов’язані публікувати свою домашню адресу в передвиборчих матеріалах. Уряд планує заборонити людям, визнаним винними у переслідуванні чи залякуванні кандидатів, балотуватися в майбутньому.