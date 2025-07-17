Сирійський уряд вивів війська із Сувейди. Там загинули понад 350 людей

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Ghaith Alsayed/AP

Сирійський уряд вивів війська з південної провінції Сувейда, яку населяють переважно друзи. Там оголосили, що місцеві лідери візьмуть під контроль безпеку, щоб спробувати запобігти насильству.

Про це пишуть катарське медіа Al Jazeera та саудівське Al Arabiya.

Сирійський центр моніторингу з прав людини повідомляє, що через бойові зіткнення, які почалися 11 липня, загинули 374 людини, включно із загиблими через ізраїльські авіаудари по Дамаску. При цьому 27 з них, включно з чотирма жінками та чоловіком похилого віку, урядові війська стратили в позасудовому порядку.

Уряд Сирії 16 липня оголосив про виведення своєї армії із Сувейди. Сполучені Штати підтвердили угоду про припинення вогню та закликали всі сторони дотримуватися своїх зобовʼязань.

Урядові війська повідомили, що наказ про виведення військ надійшов незадовго до півночі, і вони завершили виводи війська на світанку. Міністерство внутрішніх справ опублікувало текст нової угоди. Вона передбачає «повне та негайне припинення всіх військових операцій», а також формування комітету з урядовців та духовних лідерів друзів, які наглядатимуть за виконанням перемирʼя.

Тимчасовий президент Сирії Ахмед аш-Шараа 17 липня в телевізійному зверненні оголосив, що відповідальність за безпеку в Сувейді буде передана релігійним старійшинам та місцевим угрупованням, «виходячи з найвищих національних інтересів».

«Ми прагнемо притягнути до відповідальності тих, хто порушував правила та знущався над нашим друзським народом, оскільки він перебуває під захистом та відповідальністю держави», – сказав він.

Що відбувається на півдні Сирії

Угруповання бедуїнів і друзів мають давню ворожнечу в Сувейді, де час від часу спалахує насильство. За словами свідків, цього разу сутички між друзами та бедуїнськими племенами почалися після хвилі викрадень. У пʼятницю друзького торговця викрали на шосе, що зʼєднує Дамаск із Сувейдою.

Сирійські військові колони з важкою артилерією помітили 15 липня на шляху до Сувейди. Це перший випадок розгортання урядових військ у Сувейді після того, як у грудні 2024 року повалили режим Башара Асада.

15 липня Міністерство оборони Сирії оголосило про припинення вогню в Сувейді. Там заявили, що досягнули угоди з «поважними людьми й авторитетами» міста після кількох днів смертельних зіткнень. Однак перемирʼя майже одразу зірвалося.

Ізраїль, який розглядає друзьку меншину як потенційного союзника, атакує сирійські урядові війська в Сувейді під приводом захисту цієї групи. 16 липня Армія оборони Ізраїлю атакувала будівлю Міністерства оборони Сирії в Дамаску.

Ізраїльські медіа повідомляють, що на вечір 16 липня майже тисяча ізраїльських друзів прорвали кордон з підконтрольних Ізраїлю Голанських висот та опинилися на території Сирії. З іншого боку десятки сирійських друзів намагались потрапити до Ізраїлю.