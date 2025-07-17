Армія РФ вночі атакувала Україну 64 безпілотниками

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Вночі 17 липня росіяни обстріляли Україну 64 ударними безпілотниками з напрямків Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ у РФ, 59 із них — «шахеди».

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Основним напрямком удару була Дніпропетровщина. Напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.

Попередньо, станом на 08:30 Протиповітряна оборона збила 36 дронів на півночі та сході країни. Ще п’ять цілей локаційно втрачені або подавлені РЕБ. Влучання 23 безпілотників були в п’яти місцях.