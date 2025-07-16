ЄС заклав €100 млрд для України в довгостроковому бюджеті на 2028—2034 роки

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Європейський Союз заклав €100 мільярдів для України в довгостроковому бюджеті (Multiannual Financial Framework — MFF) на 2028—2034 роки. Загальний бюджет ЄС сягне €2 трильйонів.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Вона згадала у промові Ukraine Facility, до якого увійшло €50 мільярдів. А зараз ЄС пропонує наповнити фонд для України ще €100 мільярдами, щоб підтримати відновлення.

Президент Єврокомісії зазначила, що розширення ЄС є одним із головних пріоритетів і не просто політичною метою, а стратегічною інвестицією у стабільність і розвиток Європи. Тому для країн-кандидатів відкривають усі можливості «Глобальної Європи»: надають не лише технічну допомогу, а й підтримують реформи та інвестиції з відповідним фінансуванням.

Щодо самого вступу, як і раніше, у Багаторічній фінансовій рамці передбачено спеціальний пункт про перегляд. Він передбачає, що у разі приєднання нової країни буде переглянуто фінансову політику, адже необхідно узгодити умови з огляду на розмір нової держави. Це стосується, зокрема, поетапного впровадження виплат із фонду згуртованості, сільськогосподарських виплат та внеску країни до бюджету ЄС. Ці питання будуть предметом переговорів. Такий механізм працював раніше і діятиме надалі.

Зараз план бюджету презентувала Єврокомісія, далі його мають розглянути Європейський парламент та Європейська рада.