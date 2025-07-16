РФ скинула авіабомбу на Добропілля — є загиблі та постраждалі (оновлено)

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РФ 16 липня скинула авіабомбу на центр Добропілля, що на Донеччині. Є загиблі та багато постраждалих.

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець, не називаючи точної кількості жертв та травмованих.

Оновлено о 19:21. Керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив про двох загиблих та 14 поранених. Під завалами можуть бути люди — пошук уцілілих триває.

РФ била по торговому центру у середмісті. Цього разу застосували 500-кілограмову авіабомбу. За попередніми підрахунками, відомо про 30 пошкоджених торгових точок, 6 багатоповерхівок і 8 автомобілів.

Лубінець каже, що удар припав по району магазину «Аврора». За його словами, люди в момент атаки саме поверталися з роботи.

На місці працюють рятувальники, медики, військові лікарі — місцева лікарня не може прийняти всіх.

Філашкін закликав цивільних евакуюватися до більш безпечних регіонів.