Рада підтримала три законопроєкти для запуску Defence City. Про що вони

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Верховна Рада України 15 липня прийняла за основу три законопроєкти, які потрібні для запуску Defence City — спеціального режиму оподаткування та регулювання, який має підтримати українських виробників зброї. Мова про податкову ( № 13420), митну (№ 13421) і регуляторну частини (№ 13422-1).

Про це повідомив нардеп «Голосу» Ярослав Железняк.

Законопроєкти підтримали 283, 284 та 281 голосами відповідно. Голова комітету з питань фінансів Верховної Ради, нардеп від «Слуги народу» Данило Гетманцев пояснює: законопроєкти передбачають, що податкові пільги діятимуть до 1 січня 2036 року. Мова про те, що:

не потрібно платити податок на прибуток, якщо компанія реінвестує зароблені гроші в розвиток;

не потрібно сплачувати земельний податок, екологічний, а також на нерухомість.

Крім цього, залишаються чинними пільги для підприємств оборонно-промислового комплексу: пільги з ПДВ, прискорена амортизація, переваги для релокованих підприємств та їхніх працівників.

Серед іншого, законопроєкти передбачають таку додаткову підримку:

• спрощення митних процедур;

• спрощений експортний контроль для військових технологій;

• можливість встановлення НБУ особливостей валютного нагляду та валютних операцій;

• підтримка у процесі релокації.

Що передувало

Наприкінці червня народні депутати внесли до Верховної Ради кілька законопроєктів, які мають запустити ініціативу Defence City: спеціальний режим оподаткування та регулювання. Їхня мета — підтримати українських виробників зброї. Майбутніх резидентів Defence City включать до спеціального Переліку підприємств ОПК, вони отримають податкові пільги, зможуть релокувати своє виробництво за спрощеною процедурою, їм дозволять експортувати продукцію, а з публічних реєстрів зникне інформація про них (зокрема їхні адреси: мотив — убезпечити їх від російських ракет). Депутати також запропонували виробникам зброї певний імунітет від кримінальних переслідувань. У медіа законопроєкт викликав велике обурення — за роки великої війни журналісти зробили десятки матеріалів про корупцію та порушення при закупівлях зброї та інших виробів ОПК.

В інтервʼю «Бабелю» один з авторів законопроєкту Давид Арахамія розповів, що стосовно частини про кримінальну відповідальність шукатимуть компроміси.

За його словами, саме кримінально-процесуальна складова виглядає найбільш скандальною. Голова комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас каже, що там криво прописані зміни КПК. Проєкт закону пропонує, щоб клопотання про обшук розглядали разом із людиною, у якої той обшук будуть проводити — це суперечить самій меті обшуку. Тоді Арахамія наголосив: Іонушас вже сказав, що реєструватиме альтернативний проєкт, аби мати місце для маневру і виписати все правильно.

Такий альтернативний проєкт зареєстрували в Раді 11 липня (№ 13423-2). Зараз закон передбачає особливий статус підприємств, які входять в Defence City, через збільшення і закріплення ролі генпрокурора у розслідуваннях злочинів довкола таких підприємств.