У Великій Британії засудили двох чоловіків, які зрубали «дерево Робіна Гуда». Його посадили у XIX столітті

Новини

Суд у Ньюкаслі на північному сході Англії засудив двох чоловіків, які у 2023 році зрубали Sycamore Gap Tree, також відоме як «дерево Робіна Гуда».

Про це повідомляє The New York Times.

Дерево росло в улоговині біля Валу Адріана — фортифікації завдовжки понад 112 кілометрів часів Римської імперії. Висаджене ще в XIX столітті, дерево стало визначною памʼяткою графства Нортамберленд, його навіть показали у фільмі «Робін Гуд: Принц злодіїв» 1991 року.

Вночі 27 вересня 2023 року 39-річний Деніел Ґрем і 32-річний Адам Карразерс незаконно зрубали його. За це чоловіки отримали по чотири роки й три місяці ув’язнення. За британським законодавством, за статтею «пошкодження майна» їм могли дати щонайбільше шість місяців увʼязнення.

Owen Humphreys / PA

Amanda Marks / SWNS

Однак суддя Крістіна Ламберт вважає, що «надзвичайний суспільний резонанс» злочину вимагає суворішого покарання. Суддя сказала, що Sycamore Gap Tree було символом краси дикої природи, а для багатьох людей — місцем особистого значення, де освідчувалися в коханні або згадували померлих близьких.

Після вироку фігуранти визнали, що причетні до правопорушення, але намагалися применшити свою відповідальність. Карразерс заявив, що саме він зрубав дерево, але «не розуміє навіщо», бо перед тим випив пляшку віскі. Ґрем зізнався, що підвіз друга до місця злочину і знімав усе на відео, але нібито вважав ідею знищити памʼятку «фантазією», яку Карразерс не здійснить.

На телефонах засуджених знайшли докази того, що наступного дня вони обговорювали новини про інцидент у медіа. Головним мотивом скоєного була «показова бравада», переконана Ламберт.

Обох чоловіків засудили за двома пунктами: за пошкодження дерева та ділянки Валу Адріана, на яку воно впало. Вал є об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Карразерс і Ґрем відсидять лише 40% свого терміну: зараз уряд бореться з переповненістю в тюрмах Великої Британії.