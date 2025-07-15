В Україні залишилось понад 450 прокурорів із статусом про інвалідність. Скількох направили на перевірку

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Наразі в органах прокуратури залишилось 484 прокурори із статусом про інвалідність. Генеральний прокурор Руслан Кравченко направив 348 посадовців зі статусом про інвалідність на комісію.

Про це написав сам Кравченко.

Він каже, що задовольнив заяви на звільнення за особистим бажанням від 41 посадовця. За його словами, генпрокурор не має повноважень одноосібно звільняти прокурорів у таких випадках, як масові отримання статусу інвалідності. За таких обставин посадовців звільняють на підставі рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП).

Кравченко зазначив, що на 348 прокурорів чекає рішення Дисциплінарної комісії. Перевірятимуть усіх прокурорів з інвалідністю, окрім тих, хто має відповідний статус з дитинства, хто отримав невідновні втрати для здоровʼя, має онкологічні захворювання або має інвалідність через війну. Таких в органах прокуратури 136 людей.

Що передувало

Наприкінці жовтня 2024 року в МОЗ заявили, що до кінця року ліквідують центральну МСЕК. Цьому рішенню передувало викриття голови Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи. Її підозрюють у незаконному збагаченні на мільйони гривень у справі про незаконне оформлення інвалідності чоловікам.

Чинних керівників МСЕК не допустять до посад в оновленій системі лікарських комісій. А от інші лікарі, які зараз працюють у МСЕК, зможуть податися на роботу в лікарні з 1 січня 2025 року, але лише за умови ведення лікарської практики.

З 1 січня 2025 року в Україні ліквідували медико-соціальні експертні комісії (МСЕК). Замість них працюватимуть експертні комісії, сформовані в кластерних і надкластерних лікарнях, а поняття «медико-соціальна експертиза» замінюють на термін «оцінювання повсякденного функціонування людини».