Після чотирьох днів насильства у сирійський провінції Сувейда припинили вогонь

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AP Photo/Malek Khattab

Міністерство оборони Сирії оголосило про припинення вогню в місті Сувейда, де більшість населення становлять друзи. Там заявили, що досягнули угоди з «поважними людьми й авторитетами» міста після кількох днів смертельних зіткнень.

Про це пишуть катарське медіа Al-Jazeera та єипетське Al Arabiya.

Угруповання бедуїнів і друзів мають давню ворожнечу в Сувейді, де час від часу спалахує насильство. За словами свідків, цього разу сутички між друзами та бедуїнськими племенами почалися після хвилі викрадень. У п’ятницю друзького торговця викрали на шосе, що зʼєднує Дамаск із Сувейдою.

Сирійські військові колони з важкою артилерією помітили 15 липня на шляху до Сувейди. Пізніше Міністерство оборони заявило, що вони ввійшли до міста, і закликало людей «залишатися вдома та повідомляти про будь-які пересування злочинних угруповань». Це перший випадок розгортання урядових військ у Сувейді після того, як у грудні 2024 року повалили режим Башара Асада.

Духовне керівництво друзів раніше чинило опір будь-якому розгортанню сирійських військ у південному місті, але потім закликало друзьких бійців скласти зброю та впустити урядові сили. Однак 15 липня політичне керівництво друзів змінило курс, і шейх Хікмат аль Хаджрі, який рішуче виступає проти нового керівництва в Дамаску, заявив, що сирійські війська порушили домовленості, продовжуючи обстрілювати мешканців.

«Ми зазнаємо тотальної війни на винищення», — сказав він у відеозверненні та закликав всіх друзів «протистояти цій варварській кампанії всіма доступними засобами».

Згодом Міністерство оборони Сирії повідомило, що досягнуло угоди про припинення вогню з «поважними людьми й авторитетами» міста. За даними Сирійського центру моніторингу з прав людини, внаслідок насильства загинули щонайменше 99 людей.

Загинули 60 друзів, серед яких четверо цивільних, 18 бедуїнських бійців, 14 співробітників служб безпеки та семеро невстановлених людей у військовій формі. Міністерство оборони Сирії повідомило про 18 смертей у Збройних силах. У місті Сувейда запровадили комендантську годину.

Тим часом Ізраїль 15 липня здійснив повітряні атаки на Сувейду та знищив щонайменше один танк урядових сил Сирії. Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу та міністр оборони Ісраель Кац наказали військовим «негайно завдати удару по силах та озброєнню режиму, які були введені в регіон Сувейда [...] для операцій режиму проти друзів». Ізраїль намагається зобразити себе захисником друзів у Сирії та розглядає їх як потенційних союзників.