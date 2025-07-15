Ексвійськовий армії США розповів секретні дані про війну в Україні на сайті знайомств. Жінка видавала себе за українку

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Американський офіцер у відставці розкрив таємну інформацію про війну в Україні в особистому листуванні на сайті знайомств. Його співрозмовниця видавала себе за українку.

Про це повідомляє Associated Press.

64-річний Девід Слейтер пішов у відставку у званні підполковника у 2020 році. У 2021—2022 роках він служив у Стратегічному командуванні США (USSTRATCOM) на авіабазі Оффат у Небрасці та мав допуск до інформації з грифом «цілком таємно».

Матеріали справи свідчать, що Слейтер спілкувався про війну з невідомою жінкою електронною поштою та у месенджері дейтинг-сайту. Зокрема, у березні 2022 року співрозмовниця писала: «Любий, що показують екрани в тій спеціальній кімнаті? Це дуже цікаво». А також запитувала: «Коханий Дейве, чи мають НАТО та Байден таємний план, щоб нам допомогти?»

Інтернет-подруга називала офіцера «мій секретний інформатор, кохання моє!», а також казала: «Ти мій таємний агент. З любов’ю». В іншому повідомленні жінки йшлося: «Дейве, я сподіваюся, що завтра НАТО підготує дуже приємний «сюрприз» для Путіна! Ти мені розкажеш?»

У квітні 2022 року вона зазначала: «Мій милий Дейве, дякую за цінну інформацію — чудово, що двоє посадовців зі США їдуть до Києва». Невідомо, чи була ця людина з України, РФ чи іншої країни. Також не називають платформу, де велися ці розмови.

Прокурори зазначили, що Слейтер проходив спеціальне навчання з обігу конфіденційної інформації, тож «мав би запідозрити нещирість». Фігуранта заарештували ще в березні 2024 року, він визнав свою провину у змові. Йому винесуть вирок 8 жовтня. Чоловік має відбути від 5 років і 10 місяців до 7 років і 3 місяців ув’язнення.