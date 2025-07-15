Верховний суд США дозволив адміністрації Трампа відновити ліквідацію Міносвіти

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Верховний суд США 14 липня ухвалив рішення, яке дозволяє адміністрації президента Дональда Трампа відновити процес ліквідації Міністерства освіти.

Про це повідомляє NPR.

Скасували попередню судову заборону, видану федеральним суддею у штаті Массачусетс у травні. Тоді від уряду вимагали зупинити розформування відомства і поновити на роботі майже 1 400 звільнених працівників.

Рішення не було підписане, а більшість суддів не пояснили своєї позиції. Проти виступила суддя Соня Сотомайор, назвавши рішення «неприпустимим». Вона зазначила, що воно «віддає виконавчій владі можливість скасувати закони, звільняючи тих, хто має їх виконувати». Сотомайор вважає, що є серйозна загроза для принципу розподілу влади в Конституції.

Цей вердикт не є остаточним — справу й надалі розглядають нижчі суди. Однак штати та шкільні округи, що подали позови, побоюються, що без заборони шкоду, завдану до остаточного рішення, буде неможливо усунути.

«Хоча сьогоднішнє рішення — це значна перемога для студентів і родин, прикро, що найвищому суду країни довелося втрутитися, щоб дозволити президентові Трампу впроваджувати реформи, за які американці його обрали», — заявила міністерка освіти США Лінда Макмегон.

Справа об’єднує два окремі позови, подані в березні цього року у відповідь на дії адміністрації щодо скорочення та поступового закриття Міністерства освіти. Позивачами виступають 20 штатів, округ Колумбія, Американська федерація вчителів, два шкільні округи та інші профспілки.