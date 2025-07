Ситуація на Донеччині складна, але не гірша, ніж у 2024-му. Світові медіа про російсько-українську війну 14 липня

Новини

«Бабель»

Костянтинівка нині нагадує постапокаліптичний лабіринт: протидронові сітки натягнуті над дорогами, а солдати сидять на пікапах із дробовиками — наразі це головна зброя проти дронів на оптоволокні. Про це йдеться у великому репортажі німецького видання Der Spiegel про ситуацію на Донеччині. Знищені дронами згорілі автівки лежать на узбіччі дороги. Місцеві служби працюють на межі можливостей, пожежі в місті щоденні. Пожежники самі транспортують воду, бо в усіх гідрантах сухо. На південь міста служба вже не виїздить — там надто небезпечно. З майже 80 тисяч мешканців залишилося менше за вісім тисяч, вони відвідують кілька магазинів, що залишилися, а коли о 15 годині починається комендантська година, ховаються у внутрішніх дворах. Місцева мешканка Неллі розповідає, що змінилося за останні тижні: автобус до Краматорська, що за 30 кілометрів звідси, майже не ходить; банкомати, де вона раніше знімала свою пенсію, демонтували; таксі до Краматорська тепер коштує астрономічні 1 000 гривень. Голова військової адміністрації Донецької області Вадим Філашкін констатує в статті, що люди залишаються в місті не тому, що хочуть, а тому, що «втратили сили виживати». За його словами, у Покровську умови для мирного населення ще гірші.

Ворог, як і раніше, наступає на Костянтинівку з трьох напрямків ― зі сходу, півдня й заходу. Війна перемістилася із землі в повітря. Літають дрони-розвідники й FPV-дрони, дрони з вибуховими скидами, протидронові дрони, дрони-ретранслятори сигналів і транспортні дрони. Петро, офіцер дислокованої на сході Костянтинівки 24 механізованої бригади розповідає, що умови для піхоти зараз надзвичайно важкі. «Є хлопці, яким доводиться терпіти понад 100 днів у якійсь ямі. Час від часу їм скидають їжу», ― каже він виданню. Der Spiegel також зазначає, що нестача людей ― головна проблема для сил оборони, а хвиля мобілізації, запланована на 2024 рік, не була успішною. У статті звертають увагу на брак мотивованих бійців, загальну втому, а також страх, що охоплює всіх, — як цивільних, так і військових. Олександр Ябчанка, офіцер батальйону 59 бригади, яка також воює на Донбасі, каже, що зброя, з якою ми можемо досягти найбільшого, — та, яку ми можемо виробляти самі. Але союзники також мають надавати Україні артилерію та важку техніку. Ябчанка додає, що ситуація на Донбасі зараз дуже складна ― але не складніша, ніж торік.

Десятки світових медіа пишуть про рішення Трампа посилити підтримку України. Так, The New York Times звертає увагу на різку зміну позиції американського президента через відсутність прогресу в припиненні війни. The Washington Post додає, що ці зміни впливають і на політичний ландшафт: Зеленський подякував Келлогу за підтримку США, що контрастує з недавнім призупиненням постачання зброї, а також запропонував Юлії Свириденко замінити Дениса Шмигаля на посаді прем’єра. Вона добре відома американській адміністрації як одна з головних посередниць Києва щодо угоди про корисні копалини. Водночас у Сенаті просувають законопроєкт про санкції проти Росії, який може стати «кувалдою» для Трампа для посилення тиску на Москву, пише CNN.

