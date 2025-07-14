Китайський університет виключив студентку за інтимні стосунки з українським кіберспортсменом

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Далянський політехнічний університет у Китаї виключив студентку за романтичні стосунки з українським кіберспортсменом. Там заявили, що її поведінка «зашкодила національній гідності».

Про це пише The New York Times.

В університеті опублікували повне ім’я студентки та заявили, що інцидент, який стався 16 грудня, порушив університетські правила стосовно «громадянської моралі». У цьому положенні зазначено: «Ті, хто має неналежні контакти з іноземцями й завдає шкоди національній гідності та репутації університету, отримають догану або суворіше дисциплінарне стягнення, залежно від обставин».

Китайські користувачі соціальних мереж швидко пов’язали це з відео, опублікованими того дня українським професійним відеогеймером Данилом Тесленком, який має прізвисько Zeus. Кіберспортсмен, який відвідував Шанхай для участі в турнірі, опублікував спільне з китаянкою відео у своєму телеграм-каналі, де наразі близько 43 тисяч підписників.

Відтоді він видалив ці відео. Знімки екрана та записи, що досі поширюються в інтернеті, показують їх обох, очевидно, в готельному номері. Жінка, здається, усвідомлює, що її знімають, але на кадрах не видно жодної відверто сексуальної поведінки.

Відповідаючи на запитання, Тесленко сказав, що видалив відео, коли зрозумів, що вони поширюються в китайських соціальних мережах. «Я зрозумів, що ці кліпи, хоча й не були інтимними за своєю природою, були надто особистими та недоречними для публічного поширення. Це була моя помилка, і я щиро перепрошую за неї», — написав він.

Заява університету викликала гарячі дебати в Китаї. Деякі коментатори схвалили це рішення та заявили, що китайці, особливо жінки, надто закохані в іноземців. Інші ж заявили, що виключення носить характер сексизму та патерналізму. Його порівняли з випадками, коли студента, якого визнали винним у зґвалтуванні, — університет відправив лише на випробувальний термін, та професора-чоловіка, якому дозволили продовжувати викладання після сексуальних домагань до студенток.

Дехто також згадав, що китайських чоловіків, які публікують у соціальних мережах повідомлення про пошук кавказьких дружин, часто проголошують національними героями та взірцями мужності.

«Якщо хтось і справді підірвав національну гідність у цьому випадку, то це була не жінка, чиї права на приватність були порушені, а онлайн-глядачі, які шалено принижували звичайну жінку під прапором так званої справедливості, та навчальний заклад, який використовував застарілі моральні заповіді», — написав професор права Пекінського університету Чжао Хун у своїй колонці.

Деякі офіційні медіа також виважено захистили жінку. Підконтрольний правлячій Комуністичній партії Китаю таблоїд Global Times опублікував коментар, у якому стверджує, що «проблемних студентів» слід «спрямувати на усвідомлення своїх помилок», але в приватному порядку.