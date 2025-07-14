Офіс президента допоміг американським інвесторам отримати контроль над одним з найбільших зернових терміналів в Одесі

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Elevatorist

Американські інвестиційні фонди Argentem Creek Partners та Innovatus Capital Partners отримали термінал Olimpex в Одеському порту після перемоги в справі про ймовірне шахрайство. У цьому їм сприяли з Офісу президента України.

Про це пише Financial Times.

Американські інвестори планують у вересні перезапустити ключовий український термінал експорту зерна. Це є випробуванням здатності України залучати капітал для відновлення своєї економіки на четвертому році повномасштабної війни.

Оскільки офіційне фінансування військових зусиль України стає дедалі невизначенішим, команда президента Володимира Зеленського намагається переконати приватних інвесторів брати участь у більш ризикованих проєктах. Але вони також мають переконати, що Україна надає правовий захист і перемагає у внутрішній війні з корупцією.

Офіс президента нещодавно допоміг двом американським фондам стягнути борг $95 млн з одеських бізнесменів, які раніше володіли терміналом і не повернули кредити. Також під час хаосу, спричиненого вторгненням Росії, вони нібито надали неправдиві відомості щодо зерна, що мало виступати заставою.

Після арешту в травні одного з бізнесменів, Володимира Науменка, за звинуваченням з боку кредиторів у шахрайстві, 9 липня Верховний суд України схвалив передачу зернового термінала. Його річна потужність становить близько 5 мільйонів тонн, що робить його одним з найбільших у країні. Американські фонди раніше виграли міжнародний арбітраж на $150 мільйонів та кілька рішень судів Великої Британії, але мали довгу боротьбу в українських судах — до передачі їм прав на термінал у середу.

«Наша роль у цій справі була суто координаційною — ми привернули увагу відповідних органів. Ця справа є ще одним підтвердженням того, що Україна є правовою державою», — заявив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

Прокурори стверджують, що GNT — група Науменка, яка володіла терміналом, — обманула Innovatus стосовно кредиту на $20 мільйонів. Зокрема, це відбувалося через схему, в якій неправдиво заявлялось про наявність зерна як застави, а потім «симулювала знищення» нібито зіпсованого продукту протягом місяців після вторгнення Росії.

«Все почалося зі зникнення заставного зерна [...], яке, за припущеннями, було спалене на підприємстві в Сумах — за сотні кілометрів від Одеси, майже в самій зоні бойових дій, причому компанією, яка ніколи не сплачувала ні за електрику, ні за газ», — сказав партнер Argentem Creek Джон Паттон.

GNT заперечує будь-які правопорушення та звинувачує Argentem Creek у використанні позик для організації рейдерського захоплення термінала. Партнер Науменка Сергій Гроза заявив українським медіа, що справу «сфабрикували» і вона «ґрунтується виключно на командах згори».