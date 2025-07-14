Перший космонавт Індії, який побував на МКС, повертається на Землю

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Космонавт Шубханшу Шукла — перший індієць, який побував на Міжнародній космічній станції, повертається на Землю.

Про це пише BBC.

У прямому ефірі 14 липня показали, як місія Axiom-4 (Ax-4) разом з екіпажем з чотирьох осіб відстикується від орбітальної лабораторії. Корабель приводниться 15 липня приблизно о 12:30 біля узбережжя Каліфорнії. Потім його підбере судно.

Ax-4 15 — комерційний політ, що виконується приватною фірмою Axiom Space з Гʼюстону. Він став результатом співпраці NASA, Індійської організації космічних досліджень (ISRO), Європейського космічного агентства та компанії Ілона Маска SpaceX.

Політ, який очолює ветеран NASA Пеггі Вітсон і пілотує Шукла, прибув на МКС 26 червня. До його екіпажу також входять Славош Узнанський-Вішневський з Польщі та Тібор Капу з Угорщини.

Шукла — лише другий індієць, який побував у космосі. Його подорож відбулася через 41 рік після того, як космонавт Ракеш Шарма полетів на борту радянського корабля «Союз» у 1984 році. У своєму прощальному слові з борту МКС 13 липня індійський космнавт сказав, що шлях Індії в освоєнні космосу може бути важким, але він розпочався. Він посилався на відому цитату першого індійського космонавта Шарми, який сказав: «Індія виглядала краще, ніж решта світу».

«Це була неймовірна подорож. Хоча вона вже добігає кінця, попереду ще довгий шлях. Подорож нашої космічної місії з людиною дуже довга та складна. Але якщо ми будемо рішучими, то навіть зірки будуть досяжні. […] Навіть сьогодні ми хочемо знати, як Індія виглядає з космосу. Я вам скажу. З космосу сучасна Індія виглядає амбітною. Вона виглядає безстрашною. Вона виглядає впевненою. Вона виглядає гордою. І тому я можу ще раз сказати, що сучасна Індія все ще виглядає краще, ніж решта світу», — сказав Шукла.

Ax-4, який спочатку мав провести на МКС два тижні, зрештою залишився на кілька днів довше. Під час перебування екіпаж провів 60 наукових експериментів, сім з яких розробила ISRO.

ISRO заплатила $59 мільйонів, щоб забезпечити місце для індійського космонавта на борту корабля та його навчання. Там заявили, що практичний досвід, який він отримає під час місії на МКС, допоможе Індії в її пілотованих космічних польотах.

ISRO оголосила про плани у 2027 році запустити космічний апарат «Гаганьян». Це стане першим в історії країни польотом людини в космос. Також країні має амбітні плани створити космічну станцію до 2035 року та відправити космонавта на Місяць до 2040 року. Шубханшу Шукла входить до числа чотирьох офіцерів індійських Військово-повітряних сил, які минулого року потрапили в список космонавтів проєкту «Гаганьян».