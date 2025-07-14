У США на аукціон виставлять найбільший шматок Марсу, коли-небудь знайдений на Землі

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Sotheby’s

Аукціонний дім Sotheby’s 16 липня виставить на торги метеорит NWA 16788 — це найбільший шматок Марсу, коли-небудь знайдений на Землі. Його оцінюють у $2—4 мільйони.

Про це пише Associated Press.

За даними Sotheby’s, цей метеорит був вибитий з поверхні Марсу внаслідок потужного удару астероїда, після чого подолав 225 мільйонів кілометрів до Землі й упав у Сахарі. Мисливець за метеоритами знайшов його в Нігері у листопаді 2023 року.

Цей метеорит приблизно на 70% перевищує розміри наступного за величиною марсіанського уламка, знайденого на Землі, та становить майже 7 % усієї марсіанської породи, що наразі є на нашій планеті. Його розміри — майже 38 × 28 × 15 см.

Знахідка справді рідкісна: із понад 77 тисяч офіційно визнаних метеоритів лише 400 мають марсіанське походження.

Невелику частинку уламка відправили до спеціалізованої лабораторії, яка підтвердила його марсіанське походження. Хімічний склад зіставили з аналізами марсіанських метеоритів, відкритих під час місії «Вікінг» 1976 року.

Дослідження показало, що це олівін‑мікрогабровий шерготит — різновид марсіанської породи, що формується при повільному охолодженні магми. Він має грубозернисту текстуру та містить мінерали піроксен і олівін.

Поверхня уламка вкрита склоподібною кіркою — імовірно, через високі температури під час входження в атмосферу Землі.

Раніше метеорит експонувався в Італійському космічному агентстві в Римі. Точної дати падіння метеорита не встановлено, але тести свідчать, що це сталося, ймовірно, упродовж останніх років.