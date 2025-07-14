Виплата 50 тисяч грн за народження дитини та програма «єЯсла» — Кабмін підготував новий законопроєкт

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Кабінет міністрів України затвердив проєкт закону про допомогу сім’ї до та після народження дитини.

Про це повідомляє премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Документ передбачає підвищення одноразової виплати після народження дитини до 50 тисяч гривень замість 10,3 тисячі гривень. Також пропонують збільшити виплати матерям без професійного стажу до 7 тисяч гривень на місяць.

Також законопроєкт передбачає щомісячні виплати одному з батьків чи опікуну як допомогу для догляду за дитиною до одного року. Розмір виплат визначать окремо.

Голова уряду розповів про плани впровадити програму «єЯсла». У межах проєкту після досягнення дитиною однорічного віку батьки матимуть вибір: повернутися на роботу чи виховувати дитину до трьох років.

«Якщо вони оберуть перший варіант, держава щомісячно платитиме 8 тисяч гривень. У разі обрання другого варіанта за мамою або татом збережеться сплата єдиного соціального внеску аж до триріччя малюка», — каже Денис Шмигаль.

«Пакунок малюка» хочуть зберегти у двох варіантах: допомога або грошова компенсація в розмірі понад 7,5 тисячі гривень. Ще одна новація — «Пакунок школяра», це 5 тисяч гривень на кожного першокласника для купівлі всього необхідного до школи.

Премʼєр-міністр України додав, що детально про всі оновлення та про те, як ними можна буде скористатися, повідомить Міністерство соціальної політики.