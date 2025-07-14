Найстаріша бібліотека Угорщини рятує 100 тисяч книг від нашестя жуків

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З полиць угорського монастиря прибирають близько сотні тисяч багатовікових книг. Там проведуть масштабну дезінфекцію, щоб зберегти культурний спадок від навали хлібних жуків.

Про це повідомляє Associated Press.

Тисячолітнє Архабатство Паннонхальма — великий бенедиктинський монастир, один із найдавніших освітніх центрів Угорщини та обʼєкт Світової спадщини ЮНЕСКО. Його заснували 996 року — за чотири роки до створення Угорського королівства.

У монастирі, розташованому на північному заході Угорщини, є найдавніша бібліотека країни. Найцінніші її експонати — 19 кодексів, зокрема повна Біблія XIII століття, сотні рукописів, що передують винайденню друкарського верстата в XV столітті, і десятки тисяч книг XVI століття.

Саме там почали боротьбу з комахами, які становлять загрозу для перших письмових памʼяток Угорщини. Йдеться про хлібного, або аптечного, жука. Зазвичай його знаходять у сухих продуктах, наприклад у зерні, борошні чи спеціях. Але він також полюбляє клей на основі желатину чи крохмалю, який використовують у палітурках книжок, пише AP.

Вперше шкідників виявили під час планового прибирання. Працівники помітили незвично товстий шар пилу на полицях, а згодом — отвори у корінцях книжок. Відкривши їх, фахівці побачили, що жуки прогризли сторінки зсередини.

Комахи завелися в тій частині бібліотеки, де зберігають приблизно чверть із 400 тисяч книжкових томів монастиря. «Ми ніколи раніше не стикалися з таким масштабом ураження», — каже головна реставраторка проєкту Жофія Едіт Хайду.

«Коли я бачу книжку, прогризену жуком чи пошкоджену інакше, я відчуваю, що незалежно від кількості надрукованих копій ми втратили частину культури», — зазначила директорка бібліотеки Архабатства Паннонхальма Ілона Ашавні, додавши, що найстаріші й найцінніші експонати не постраждали.

Щоб знищити жуків, книжки в ящиках поміщають у герметично закриті пластикові мішки, звідки відкачують кисень. Представники монастиря сподіваються, що після шести тижнів у середовищі чистого азоту шкідники загинуть.

Перед поверненням на полиці кожну книгу індивідуально перевірятимуть і пилососитимуть. Усі пошкоджені екземпляри відкладуть, щоб відреставрувати.

Абатство сподівається знову відкрити бібліотеку на початку 2026 року. Там вважають, що поширення жуків частково спровоковане зміною клімату. Жофія Едіт Хайду стверджує, що підвищення температури дозволяє комахам проходити кілька додаткових циклів розвитку на рік, що раніше було неможливо.