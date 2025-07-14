Правоохоронці затримали двох агенток ГРУ — їх підозрюють у спробі терактів у Дніпрі та Полтаві

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Служба безпеки та Національна поліція запобігли серії терактів у Полтаві та Дніпрі. Правоохоронці затримали двох агенток російської воєнної розвідки, які готували підриви суддів та волонтерів у прифронтових містах.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Як встановило розслідування, замовлення російської спецслужби виконували дві мешканки Полтави, які вже мали судимість за наркоторгівлю та крадіжки. Їх завербували через телеграм-канали, де жінки шукали «легких заробітків» після виходу на волю.

Фігурантки отримали завдання ліквідувати представників суддівських колегій та відомих волонтерів за допомогою саморобних бомб.

Щоб підготувати замахи, агентки розділилися: одна залишилася у Полтаві, де почала шпигувати за місцями роботи і проживання потенційних цілей, інша — виїхала з аналогічною метою до Дніпра.

Після прибуття до Дніпра одна з агенток отримала від куратора координати бомби, яка була захована у багажнику скутера. Потім вона припаркувала замінований транспорт біля авто місцевого судді, якого окупанти планували підірвати дистанційно.

Щоб відслідкувати прибуття посадовця на місце запланованого теракту, агентка встановила навпроти локації телефонну камеру, до якої мали доступ російські розвідники. Саме в цей момент її затримали співробітники СБУ. Одночасно з цим у Полтаві затримали її спільницю.

СБУ зʼясувала, що перед виконанням основних завдань фігурантки виконали «тестове» — підпалили авто українського воїна.

Жінкам повідомили підозри за кількома кримінальними статтями:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 (замах на теракт);

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань).

Підозрювані зараз перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.