На Київщині зловмисник кинув у правоохоронців гранату. Постраждали пʼятеро поліцейських

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Національна поліція України

Ввечері 12 липня поліція прибула на виклик в селі Михайлівка-Рубежівка Бучанського району Київської області. 18-річна дівчина повідомила, що батько погрожує їй та родині гранатою та вогнепальною зброєю. Коли правоохоронці зайшли до будинку, 41-річний чоловік кинув гранату в їхній бік.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Злочинця застрелили на місці. Пʼятеро працівників поліції зазнали осколкових поранень. Їх доправили до лікарні.

Під час обшуку в будинку виявили чотири пістолети, піротехнічну гранату, мисливську рушницю та ніж. Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактами незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами та посягання на життя працівника правоохоронного органу (ч. 1 ст. 263, ст. 348 Кримінального кодексу України). На місці події працюють співробітники Державного бюро розслідувань.