Reuters: Мін’юст США звільнив ще близько двадцяти співробітників. Вони працювали над справами проти Трампа

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Генеральний прокурор США Пем Бонді 11 липня звільнила ще кількох співробітників Міністерства юстиції, які працювали у команді спеціального прокурора Джека Сміта. Він розслідував справи про зберігання президентом Дональдом Трампом секретних документів та спроби зірвати президентські вибори 2020 року.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Серед звільнених: близько 20 юристів, маршалів США та працівників допоміжного персоналу, які працювали над розслідуванням спецпрокурора Сміта. Принаймні двоє з них були прокурорами, які нещодавно працювали в інших прокурорських офісах США у Флориді та Північній Кароліні.

Міністерство юстиції з січня звільняє співробітників, які працювали над справами, що стосуються Трампа або його прихильників. Там посилаються на виконавчі повноваження Трампа згідно з Конституцією США.

Чотирнадцять юристів, які працювали в команді Сміта, були звільнені 27 січня через роботу над справами проти Трампа. Керівництво повідомило у листах про звільнення, що їм не можна довіряти виконання порядку денного Трампа через їхню роботу над розслідуванням. Загалом щонайменше 37 співробітників з команди Сміта звільнили з моменту вступу Трампа на посаду 20 січня.

Міністерство юстиції США в останні місяці також звільнило людей, які займалися справами, повʼязаними з обвинуваченими, які штурмували Капітолій США 6 січня 2021 року та намагались перешкодити Конгресу засвідчити перемогу президента Джо Байдена на виборах 2020 року.

Справи Трампа

Прокурор Джек Сміт розслідував спроби скасувати результати виборів президента у США 2020 року, які призвели до нападу на Капітолій США 6 січня 2021 року. Слідство стосувалося, зокрема, висування фальшивих виборців у штатах, де Трамп програв, і кампанії тиску на його тодішнього віцепрезидента Майка Пенса з метою скасування виборів.

Також порушені справи про зберігання Трампом секретних документів, про його ймовірну спробу змінити результати президентських виборів у штаті Джорджія, про виплату порноакторці Стормі Деніелс $130 тисяч за те, щоб вона мовчала про секс із ним.

25 листопада 2024 року спецпрокурор Джек Сміт подав клопотання про зняття федеральних звинувачень проти Трампа у справах про зберігання секретних документів і штурм Капітолія у 2021 році. Сміт пояснив, що справи не встигнуть завершити та передати до суду до інавгурації Трампа в січні 2025 року. А в Конституції США зазначено, що чинні президенти не повинні зазнавати кримінального переслідування.

12 січня, незадовго до вступу Трампа на посаду президента, спеціальний прокурор Сміт подав у відставку. У його звіті зазначалося, що було достатньо доказів, щоб засудити Трампа, якби він вдруге не став президентом.