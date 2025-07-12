Телескоп «Хаббл» показав масивне скупчення галактик із сузірʼя Кита

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ESA / Hubble / NASA

Космічний телескоп «Хаббл» зазнімкував масивне скупчення галактик, що викривляє простір-час. Воно називається Abell 209 і розташовується за 2,8 мільярда світлових років від Землі в сузірʼї Кита.

Про це передає Європейське космічне агентство.

На зображенні видно понад сто галактик, однак у скупченні їх ще більше. Галактики Abell 209 розділені мільйонами світлових років, а простір між ними заповнений гарячим дифузним газом. Також у скупченні присутня темна матерія — це така форма матерії, що не взаємодіє зі світлом. Наразі вчені вважають, що Всесвіт складається з 5% нормальної матерії, 25% темної матерії та 70% темної енергії.

ESA / Hubble / NASA

Спостереження телескопа за Abell 209 допомагають астрономам краще зрозуміти Всесвіт, зокрема отримати нові знання про темну матерію та темну енергію. Скупчення галактик, які мають велику масу і викривлять простір навколо себе, також змінюють вигляд далеких галактик і зірок — їх зображення стають розтягнутими або збільшеними. Це явище називається гравітаційним лінзуванням.

Іноді гравітаційне лінзування здатне створювати яскраві кільця, однак на фото від «Хаббла» такого немає. Водночас усе ж помітні слабкі ознаки — розмиті, злегка вигнуті галактики в золотистому сяйві. Досліджуючи ці зміни, вчені можуть дізнатися, як розподілена маса всередині скупчення і побачити «невидиму» темну матерію.