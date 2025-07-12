Держдепартамент США звільняє понад тисячу працівників у межах політики Трампа «Америка передусім»

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Державний департамент США звільняє понад 1 350 співробітників під час безпрецедентної реформи дипломатичного корпусу адміністрації президента Дональда Трампа. Це може зменшити спроможність Штатів захищати та просувати власні інтереси за кордоном.

Про це передає Reuters.

Масштабні звільнення з Держдепу, який відповідає за зовнішню політику США і дипломатичні відносини, відбуваються у той же час, коли Вашингтон стикається з численними кризами у світі: повномасштабна війна Росії проти України, війна Ізраїлю в секторі Гази, війна Ізраїлю та Ірану тощо.

«Департамент оптимізує внутрішні операції, щоб зосередитися на дипломатичних пріоритетах», — так написали у внутрішньому повідомленні Державного департаменту, яке розповсюдили серед працівників.

І додали, що скорочення стосуватиметься людей, які виконували непрофільні функції, дублювали чиюсь роботу, а також «надлишкових відділів».

За словами високопосадовця Державного департаменту, штат працівників у США скоротиться майже на 3 тисячі людей з 18 тисяч, включно з тими, хто залишив роботу добровільно.

Це перший етап реформи, яку ініціював Трамп, аби узгодити зовнішню політику США з принципами «Америка передусім». Колишні дипломати й критики політики Трампа застерігають, що звільнення дипломатів послабить здатність США протистояти впливу Китаю та Росії.

«Це одне з найбезглуздіших рішень, які можна було б ухвалити в той час, коли Китай розширює свою дипломатичну присутність у світі та створює закордонну мережу військових і транспортних баз, Росія продовжує свій багаторічний жорстокий напад на суверенну країну, а Близький Схід переживає кризу за кризою», — наголосив сенатор-демократ від штату Вірджинія Тім Кейн.

Реорганізацію Держдепу планували завершити до 1 липня, однак вона затягнулася через судові позови. Держдепартамент очікував рішення Верховного суду стосовно спроби адміністрації Трампа скасувати судову заборону на масові звільнення.

Днями суд ухвалив, що адміністрація може продовжити скорочення персоналу низки відомств. Після цього Офіс юрисконсульта Білого дому та Управління з питань держслужби почали координувати дії з іншими агентствами, щоб усе відбувалося в межах закону.