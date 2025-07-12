Суд стягнув з онлайн-казино PIN-UP 2,6 млрд грн на користь держави — це рекордна сума спецконфіскації

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Шевченківський районний суд Києва стягнув у дохід держави 2,6 мільярда гривень від компанії, що діяла в Україні під брендом онлайн-казино PIN-UP. Для цього суд застосував спеціальну конфіскацію.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Разом із цим суд затвердив угоду між прокурором та обвинуваченим — директором онлайн-казино PIN-UP. Останнього засудили до пʼяти років зі звільненням від відбування покарання строком на три роки за роботу на Росію, несплату податків, участь у злочинній організації, легалізацію незаконного майна і службове підроблення.

Під час розслідування роботи PIN-UP працівники Бюро та прокурори Офісу генерального прокурора виявили, що представники цієї компанії співпрацювали з Росією, зокрема підсанкційними в Україні компаніями і людьми, наповнювали бюджет Росії.

Правоохоронці й експерти підтвердили негативні наслідки для боєздатності Сил оборони України через використання послуг цього онлайн-казино.

Також розслідування встановило, що пов’язані з діяльністю онлайн-казино люди ведуть бізнес і на тимчасово окупованій території Луганської області. До того ж людина, яка безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення фінансувала російських ветеранів, які брали участь у війні проти України.

За даними ДБР, онлайн-казино продовжує працювати на території РФ і на російських вебресурсах.

Упродовж розслідування зібрали докази, на підставі яких голові та одному з членів Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей оголосили підозру в сприянні Росії та незаконному зберіганні наркотиків чи психотропних речовин без наміру продажу. Крім того, підозри оголосили й власникам онлайн-казино.