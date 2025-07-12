Медики «Охматдиту» під час обстрілів РФ пересадили органи померлої пацієнтки трьом дітям

Новини

Медпрацівники найбільшої в Україні дитячої лікарні «Охматдит» під час російської атаки пересадили органи померлої пацієнтки трьом дітям.

Про це повідомили на сторінці «Охматдиту» у Facebook.

НДСЛ Охматдит / Facebook

Наприкінці минулого тижня до закладу ушпиталили 4-річну дівчинку з Житомирщини. Вночі 10 липня консиліум констатував смерть головного мозку пацієнтки. Батьки дитини дали згоду на посмертну трансплантацію органів.

«Це був перший випадок в нашій лікарні, коли наші медики спільно з психологами змогли пройти складний шлях разом із родиною та отримати згоду батьків на посмертне донорство. Це рішення — героїчне. Воно врятувало одразу три життя», — йдеться в публікації.

Після підписання згоди почалася співпраця фахівців «Охматдиту» й Українського центру трансплант-координації. Потрібно було не лише забезпечити логістику й підбір реципієнтів, а й організувати втручання під час повітряної тривоги та ракетного обстрілу.

Єдина державна інформаційна система трансплантації (ЄДІСТ) визначила реципієнтів. Серед них — 16-річна дівчина з хворобою Вільсона-Коновалова, що мала перший статус екстреності. Пацієнтці, яка перебувала в реанімації на межі смерті, пересадили печінку.

14-річному хлопцю, який понад сім місяців жив на діалізі в «Охматдиті», пересадили нирки. Тієї ж ночі лікарі Інституту серця МОЗ України провів трансплантацію серця 12-річній дівчинці. Операції тривали понад 13 годин.