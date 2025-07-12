Підозрюваного у вбивстві підприємця в Києві затримали в Одесі

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Поліція Києва затримала в Одесі чоловіка з іноземним громадянством — його підозрюють у вбивстві підприємця в районі Троєщини.

Про це повідомляє поліція Києва.

Стрілянина сталася вранці 8 липня в Деснянському районі міста. Повідомлялося, що напад на 48-річного чоловіка скоїли, коли той перебував у салоні мікроавтобуса. Він загинув на місці від вогнепального поранення.

Правоохоронці розшукали та вилучили зброю вбивці: він позбувся знаряддя злочину. Фігуранта справи, 41-річного іноземця, затримали в готелі в Одесі — за матеріалами справи, куди він, маскуючись, утік у день скоєння злочину. Розглядають декілька версій, каже начальник кримінальної поліції Києва Андрій Гарастюк.

Іноземцю повідомили про підозру в умисному вбивстві, вчиненому на замовлення. За клопотанням правоохоронців фігурант перебуватиме під вартою. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.