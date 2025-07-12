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«Бабель»

«Історія повториться, якщо не вчитися на помилках минулого», — пише Foreign Affairs, натякаючи, що Захід може знову опинитися перед таким самим історичним роздоріжжям, що й у 2008-му. Тоді Росія вторглася у Грузію, щоб зупинити її рух до ЄС і НАТО. Захід у відповідь обмежився лише поверхневою дипломатією і швидко повернувся до «нормальних» відносин з Кремлем. Ніхто не передав Грузії західну зброю, країні не надали ані плану дій щодо членства в НАТО, ані гарантій безпеки. Росія сприйняла це як слабкість, визнала «незалежність» Абхазії та Південної Осетії, а з 2012 року за допомоги проросійського мільярдера Бідзіни Іванішвілі, який поступово захопив усі політичні інституції, почала повзучу окупацію зсередини. Його партія «Грузинська мрія» поступово відвертає Грузію від Заходу і запроваджує репресивні закони. Попри кандидатство на членство в ЄС, влада блокує євроінтеграцію, а суспільство виходить на масові протести. Історія Грузії — це попередження Заходу та урок для України: Кремль не зупиниться, якщо його не зупинити. Для США найбільша небезпека в переговорах з Росією — це почати їх без чіткої стратегії, твердих цілей та плану Б. НАТО має запропонувати Україні реальні гарантії безпеки, включно з членством і забезпеченням ЗСУ всіма інструментами, аби розвинутись до рівня, коли вона зможе захистити себе сама, а також надати системи ППО та інтегрувати у військові структури Альянсу. Водночас країни Заходу мають забезпечити відновлення України за рахунок російських активів і вплести її в євроатлантичну економіку.

Лідер республіканців у Сенаті Джон Тьюн наполягає на швидкому ухваленні санкцій проти Росії, незважаючи на внутрішні розбіжності в партії та складні відносини з Дональдом Трампом, пише бельгійське видання La Libre. Його описують як послідовного критика Кремля, який називав Путіна «вбивчим бандитом» і вважає, що вторгнення в Україну довело «цінність НАТО». А також звертають увагу на прізвисько «гарячий дідусь», яке йому дали американські журналісти через привабливу зовнішність.

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