Мобілізованих ФОПів на час служби звільнили від сплати податків

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В Україні самозайнятих фізичних осіб, які мобілізувалися або підписали контракт на військову службу, звільнили від сплати податків і подання звітності на час служби.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

Там розʼяснили, що набули чинності відповідні зміни до Податкового кодексу, а саме — Закон № 4505-ІХ. Відповідно до нових правил, ФОПи звільняються від:

податку на доходи фізичних осіб;

єдиного податку;

військового збору;

ЄСВ, якщо ФОП не має найманих працівників.

Ці категорії звільняють автоматично на підставі даних з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів (конкретно — дати мобілізації, укладення контракту, демобілізації) з першого числа місяця мобілізації чи укладення контракту, але не раніше 24 лютого 2022 року.

Якщо дані про мобілізацію підприємця, контракт або демобілізацію вже є в ЄДР, заяву подавати не потрібно. Якщо інформації немає — можна подати заяву і копії документів до податкової самостійно.