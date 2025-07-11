Джерела «Бабеля»: У Росії вибухнув трубопровід, що забезпечує російський ВПК. Втрати перевищують мільйон доларів

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У Росії ввечері 10 липня вибухнув трубопровід, що забезпечує російський ВПК. Вибух пролунав у місті Лангепас, що в Ханти-Мансійському автономному окрузі Туменської області РФ. Потім виникла масштабна пожежа.

Про це «Бабелю» повідомляють джерела в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Спецоперація знищила ділянку великого магістрального газогону, який обслуговує підприємства російського ВПК у Челябінській, Оренбурзькій та Свердловській областях.

За словами джерела, пошкоджений газогін міг пропускати 2,6 мільярда кубів газу на рік. Відстань між компресорними станціями становить приблизно 20 кілометрів, тож у двох трубах, що постраждали від вибухів, було майже 4 112 000 м³ газу. Ціна 1 000 м³ газу наразі становить приблизно $350, отже, розмір лише одномоментно завданої шкоди становить щонайменше $1,3 мільйона.

Співрозмовник у ГУР каже, що відновлення і тестування газогону триватимуть приблизно місяць. Труби пошкоджені в болотистій місцевості, тож ремонт буде складним, на цей час об’єм постачання газу зменшиться до 25 млн м³. Через це непрямі втрати сягнуть майже $76 мільйонів.