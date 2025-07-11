У голови ЦПК Шабуніна проводять обшуки. В організації кажуть, що суд їх не ухвалив

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В очільника Центру протидії корупції Віталія Шабуніна проводять обшуки.

Про це повідомили представники громадської організації в соцмережі X.

За інформацією ЦПК, обшуки проводять співробітники Державного бюро розслідувань за місцем служби Шабуніна в Чугуївському районі Харківської області. Зокрема, у чоловіка вилучили мобільний телефон.

«Те, що забрали телефон, свідчить про бажання ДБР відстежити всі контакти Віталія», — зазначили в ГО.

Там додали, що обшуки також проводять у помешканні Віталія Шабуніна, де перебувають його дружина і двоє малих дітей.

«У чому сенс таких обшуків, якщо Віталій там мінімум кілька місяців не проживає — ми не розуміємо», — кажуть у Центрі протидії корупції та заявляють, що ДБР проводять процедуру без ухвали суду.

У ЦПК припускають, що йдеться про кримінальне провадження щодо екскомандира Шабуніна — Віктора Юшка, яке стосується відряджень Віталія в НАЗК.

«Ми розцінюємо ці обшуки як чергову хвилю атаки на Віталія Шабуніна і ЦПК через критику Офісу президента та особисто Андрія Єрмака. Ми вважаємо, що кілька днів тому Віталія навмисно перевели подалі від Києва або Харкова, щоб на місце обшуку не змогли вчасно приїхати адвокати», — підкреслили в ГО.