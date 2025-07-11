Політвʼязень Андрій Коломієць повернувся в Україну після 10 років увʼязнення в РФ

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Радіо Свобода

В Україну повернули політвʼязня Кремля Андрія Коломійця, якого РФ незаконно засудила та утримувала 10 років.

Про це повідомив на брифінгу речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, передає «Ми Україна».

«Після завершення строку РФ депортувала його до російсько-грузинського кордону. Щойно посольство України в Грузії дізналося про це, консули встановили з ним контакт, допомогли з документами і після цього організували переїзд в Україну», — розповів він.

Андрій Коломієць Радіо Свобода

Що передувало

Андрія Коломійця, 1993 року народження, 10 червня 2016 року визнали винним і засудили до покарання у вигляді 10 років позбавлення волі в колонії строго режиму. Його звинуватили у замаху на вбивство двох колишніх працівників підрозділу «Беркут» під час подій на Майдані в Києві за статтями 105 і 30 КК РФ, а також у зберіганні наркотичних речовин за ст. 228. Українця затримали на території Кабардино-Балкарії, а потім перевезли до Криму.

Правозахисники заявили, що справа повністю сфабрикована і політично мотивована. Генпрокуратура України спростувала участь українця Андрія Коломійця в атаках на «Беркут».

Андрій Коломієць вийшов із колонії у Краснодарі 15 січня 2025 року. Проте одразу після звільнення його затримали та відправили до Центру тимчасового тримання іноземців МВС РФ у Гулькевицькому районі.

Російський суд на наступний день вирішив залишити його в Центрі до 14 квітня. А вже наприкінці місяця, 23-го, Кримська правозахисна група повідомила, що цей термін подовжили ще на 90 діб.

Після завершення терміну Росія 7 липня депортувала Коломійця до Грузії без документів. Його декілька діб тримали на пункті контролю Верхній Ларс на російсько-грузинському кордоні, в Північній Осетії. Коломієць скаржився на нелюдські умови утримання в буферній зоні. А 10 липня йому оформили необхідні українські документи.