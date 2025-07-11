Правоохоронці викрили великий схрон зброї в Харкові. Росіяни підготували його для диверсій

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Служба безпеки України

Контррозвідка Служби безпеки України спільно з Державним бюро розслідувань викрили таємний схрон зброї та боєприпасів у Харкові. За даними слідства, сховок облаштували за завданням російських спецслужб для диверсійних груп у Харківській області.

Про це повідомляють Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань.

Нелегальна схованка була в оглядовій ямі одного з гаражних кооперативів Харкова. Під час обшуків у цьому приміщенні правоохоронці виявили та вилучили значну кількість боєприпасів, зокрема: міни різного типу, гранати, реактивні протитанкові гранатомети й снаряди для них, тротил, термобаричні запали, набої для автоматів і кулеметів.

За оперативною інформацією, до облаштування схованки причетні двоє цивільних і один військовослужбовець. Під керівництвом Харківської обласної прокуратури тривають слідчі дії, щоб встановити походження зброї та боєприпасів.