У «Резерв+» тепер можна сплатити штраф за невчасне уточнення персональних даних

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У застосунку «Резерв+» зʼявився новий сервіс — сплата штрафів. Тепер військовозобов’язані можуть сплатити штраф за неуточнення даних до 16 липня 2024 року онлайн зі знижкою 50%, без черг і паперів.

Про це повідомляє Міністерство оборони.

В першій версії сервісу буде доступна лише сплата штрафу за невчасне уточнення персональних даних. Сплатити штраф за інші порушення військового обліку в «Резерв+» можна буде пізніше.

Як сплатити штраф онлайн:

оновити «Резерв+» до останньої версії і зайти в застосунок;

перейти до розділу «Штрафи онлайн», подати заяву про визнання порушення та протягом трьох днів отримати рішення ТЦК;

після цього в застосунку відкривається можливість сплатити штраф 8 500 грн (50% від повної суми). Як результат — порушення й червона стрічка автоматично знімаються.

Штраф потрібно сплатити протягом 20 днів від моменту отримання рішення в «Резерв+». Якщо не зробити цього вчасно, доведеться сплатити повну суму — 17 тисяч грн. У разі несплати протягом 40 днів від отримання рішення ТЦК в застосунку штраф подвоюється до 34 тисяч грн, а справу передають до виконавчої служби.