Трамп, можливо, починає щось розуміти. Світові медіа про російсько-українську війну 10 липня

Остерігайтеся «мирних» ініціатив з Пекіну — за ними ховається стратегічний розрахунок, пише The Hill. У лютому Китай запропонував провести мирний саміт між Сі Цзіньпіном, Трампом і Путіним, але команда Трампа відкинула цю ідею через тісний альянс Москви й Пекіну. Ця пропозиція фактично була троянським конем, щоб або змусити Україну беззастережно капітулювати за рахунок США, або дати Росії час відновити сили у війні на виснаження. Путін, таким чином, стає «молодшим партнером» Пекіну, який має відволікати Захід, якщо Китай зважиться на війну за Тайвань. Видання наголошує, що Росія і Китай разом зі своїми партнерами по вісі зла — Іраном і Північною Кореєю — ведуть ідеологічну війну проти Вашингтону і Брюсселю. І вона дедалі більше набуває глобального характеру. Тому перемога України — навіть не моральне зобов’язання, а життєво важлива стратегічна ціль, пише видання. Якщо Путін програє, це послабить Китай. А якщо програє Захід — Пекін отримає подвійний виграш: ослабленого супротивника і свободу дій в Індо-Тихоокеанському регіоні.

А от Трамп, схоже, прокидається щодо війни в Україні — про це одночасно пишуть два видання: The New York Times і The Washington Post. Після низки приватних розмов з європейськими лідерами, які вдало поєднали лестощі та дипломатичний тиск, він дедалі серйозніше налаштовується на жорсткі дії проти Москви. Зокрема, після неприємної розмови з Путіним Трамп заявив, що «дуже рішуче» розглядає підтримку двопартійного законопроєкту про жорсткі санкції проти країн, які купують російську нафту, включно з Китаєм, Індією та навіть деякими членами ЄС. Законодавці пропонують ввести тарифи на імпорт із цих держав у 500%, щоб перекрити Росії енергетичні доходи. Раніше деякі республіканці виступали проти, побоюючись, що нові санкції зашкодять зусиллям Трампа домовитись із Путіним. Але тепер і лідер меншості в Сенаті Джон Тьюн, і спікер Палати представників Майк Джонсон заявили про готовність просувати законопроєкт і можливість розглянути його вже цього місяця. Якщо Трамп дотримуватиметься цього курсу, його адміністрація може несподівано, зокрема й для себе, стати однією з найвпливовіших сил тиску на Кремль, каже NYT.

Утім, у Європі цей розворот зустріли без особливого ентузіазму. Politico пише, що союзники США не довіряють непередбачуваному стилю зовнішньої політики Трампа, попри його рішучу риторику, і готуються до різних сценаріїв. Вони не виключають, що Трамп може знову заморозити військову допомогу Україні або навіть вивести американські війська з Європи, що створило б серйозну прогалину в системі безпеки континенту.

Росія не припиняє атак на Україну, а масштаб ударів свідчить про зміну тактики й спробу Кремля дотиснути Київ у ключовий момент. CNN пише, що питання, чи є прямий зв’язок між риторикою американського президента і діями Кремля, — відкрите. Однак закономірність простежується: після розчарованих заяв Трампа про небажання Путіна домовлятись Москва атакувала Україну однією з найпотужніших від початку війни хвиль — понад 700 дронів і ракет. Утім, насправді Росія обстрілює Україну незалежно від риторики Трампа, бо її головна мета — максимально виснажити Київ до моменту будь-якого перемир’я.

