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ЄС оголосив про новий пакет угод для підтримки України на понад €2 мільярди

Автор:
Олександр Булін
Дата:

Пресслужба Офісу президента України

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 10 липня на Міжнародній конференції з питань відновлення України в Римі представила новий пакет угод на €2,3 мільярда. Їх уклали з фінансовими установами для підтримки відновлення України.

Про це повідомляє Європейська комісія.

Новий пакет угод включає €1,8 мільярда кредитних гарантій та €580 мільйонів грантів. Очікується, що він мобілізує до €10 мільярдів інвестицій в Україну.

Крім того, виконуючи зобовʼязання, взяте на торішній Конференції з питань відновлення України в Берліні, фон дер Ляєн оголосила про створення найбільшого інвестиційного фонду в Україні: Європейського флагманський фонду реконструкції України. Його через Європейський інвестиційний банк підтримують Єврокомісія, а також Франція, Німеччина, Італія та Польща.

З початковим капіталом у €220 мільйонів Фонд має на меті мобілізувати €500 мільйонів до 2026 року. Нові кошти залучатимуть у міру покращення безпекової ситуації. Флагманський фонд сприятиме розвитку екосистеми прямих інвестицій в Україні, залучаючи новий капітал і посилюючи співпрацю з наявними учасниками ринку.

Ці угоди включають:

Із запуском цих програм загальні зобов’язання ЄС за інвестиційною рамковою програмою для України становлять €5,7 мільярда. Очікується, що це залучить понад €18 мільярдів інвестицій.