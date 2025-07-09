У США пасажири аеропортів більше не роззуватимуться під час перевірки безпеки. Чому це взагалі робили

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Управління транспортної безпеки Сполучених Штатів (TSA) більше не вимагатиме від пасажирів аеропортів знімати взуття на контролі безпеки.

Про це повідомляє CNN.

Правило існувало майже двадцять років. За словами міністерки внутрішньої безпеки країни Крісті Ноем, нововведення набуває чинності негайно.

«Ми хочемо покращити досвід подорожей, але при цьому зберегти стандарти безпеки та подбати про захист людей. Пасажири все одно проходитимуть кілька етапів перевірки, включно з ідентифікацією», — пояснила Ноем.

Цю процедуру переглядали ще за адміністрації Джо Байдена, однак посадовиця зазначила, що ініціатива щодо її скасування належить президенту Дональду Трампу. Також готують й інші зміни — якщо їх можна буде впровадити без ризиків, додала Крісті Ноем.

Пасажири американських аеропортів були зобов’язані знімати взуття з 2006 року, після терактів і спроб підриву літаків. Зокрема, у грудні 2001 року 29-річний Річард Рід намагався привести в дію вибухівку, вмонтовану в підошву його взуття, на рейсі Париж — Маямі.

«За ці 20 років технології безпеки суттєво змінилися. TSA теж змінилася», — додала міністерка, згадавши, що управління тепер має нові сканери, а персоналу побільшало. Вона також говорила про систему REAL ID, що дозволяє точніше ідентифікувати людей на пунктах контролю в аеропортах.

Учасники програми Trusted Traveler TSA PreCheck і раніше могли не знімати взуття, але для цього вони мали пройти перевірку й оплатити збір.