Збирали секретні технології виробництва ракет «Нептун». СБУ затримала в Києві громадян Китаю

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Контррозвідка Служби безпеки затримала у столиці двох громадян КНР. За даними правоохоронців, вони хотіли нелегально вивезти до Китаю секретну документацію стосовно українського ракетного комплексу РК-360МЦ «Нептун».

Про це повідомляє СБУ.

«Нептун» перебуває на озброєнні Сил оборони, він призначений для вогневого ураження всіх видів бойових та десантних кораблів. Саме з «Нептуна» знищили флагман Чорноморського флоту РФ — ракетний крейсер «Москва», йдеться в пресрелізі.

Розслідування встановило, що один із затриманих — 24-річний колишній студент одного з технічних університетів Києва. Він продовжував жити в місті після того, як у 2023 році його відрахували за академічну неуспішність.

Інший фігурант — його батько, який проживав у Китаї. За версією слідства, він періодично навідувався в Україну, щоб особисто координувати агентурну роботу свого сина. Колишній китайський студент мав здобути технічну документацію з виробництва «Нептунів», пише СБУ. Для цього він намагався завербувати українця, повʼязаного з розробками новітніх озброєнь Сил оборони.

Контррозвідка Служби безпеки викрила можливого шпигуна ще на початку операції та затримала на гарячому, коли йому передавали таємні документи. Згодом затримали його батька, який мав передати дані спецслужбам Пекіну. У обох фігурантів вилучили телефони — там виявили їхнє листування з доказами злочинної діяльності.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 1 ст. 114 ККУ. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.