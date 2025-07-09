Bloomberg: ЄС розглядає створення фонду у €100 мільярдів для України

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Європейський Союз розглядає створення фонду обсягом €100 мільярдів для підтримки України. Ці кошти можуть стати частиною пропозиції ЄС щодо наступного семирічного бюджету, яку планується представити пізніше цього місяця.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Якщо держави-члени схвалять цю ідею під час бюджетних переговорів, фінансування почне надходити у 2028 році.

Новий механізм фінансування має ґрунтуватися на вже чинній моделі, за якою Європейська комісія — виконавчий орган ЄС — надає Україні допомогу у формі грантів і пільгових кредитів. Більшість траншів пов’язана з реформами, які український уряд має впровадити для вступу до ЄС.

Цю ідею розглядають разом з іншими варіантами, і вона буде обговорюватися перед тим, як оголосять деталі наступної Багаторічної фінансової рамки (MFF). Це має відбутися 16 липня, хоча окремі елементи можуть бути представлені пізніше, зазначають джерела.