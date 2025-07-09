Bloomberg: ЄС розглядає створення фонду у €100 мільярдів для України
- Автор:
- Ольга Березюк
- Дата:
-
Європейський Союз розглядає створення фонду обсягом €100 мільярдів для підтримки України. Ці кошти можуть стати частиною пропозиції ЄС щодо наступного семирічного бюджету, яку планується представити пізніше цього місяця.
Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.
Якщо держави-члени схвалять цю ідею під час бюджетних переговорів, фінансування почне надходити у 2028 році.
Новий механізм фінансування має ґрунтуватися на вже чинній моделі, за якою Європейська комісія — виконавчий орган ЄС — надає Україні допомогу у формі грантів і пільгових кредитів. Більшість траншів пов’язана з реформами, які український уряд має впровадити для вступу до ЄС.
Цю ідею розглядають разом з іншими варіантами, і вона буде обговорюватися перед тим, як оголосять деталі наступної Багаторічної фінансової рамки (MFF). Це має відбутися 16 липня, хоча окремі елементи можуть бути представлені пізніше, зазначають джерела.
- ЄС надав Україні майже €160 мільярдів допомоги з початку вторгнення Росії три з половиною роки тому. Ця сума включає фонд у €50 мільярдів, який забезпечує гранти та кредити до 2027 року. Разом із країнами «Групи семи» ЄС також створив механізм на суму $50 мільярдів, заснований на позиках, що фінансуються з доходів, отриманих від заморожених активів Російського центрального банку.