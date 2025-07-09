«Розбомблю Москву до біса». Трамп розповідав донорам, що погрожував Путіну напередодні його вторгнення в Україну

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Президент США Дональд Трамп розповідав партнерам, що колись намагався стримати лідера РФ Володимира Путіна від вторгнення в Україну, погрожуючи бомбардуваннями Москви у відповідь на цю агресію.

Трамп розповів про це донорам під час приватної зустрічі у 2024 році, запис отримав CNN.

«Я сказав Путіну: «Якщо ти зайдеш в Україну, я розбомблю Москву до біса. У мене немає вибору». А він такий: «Я тобі не вірю». Але повірив мені на 10%», — сказав американський президент.

Згодом Трамп додав, що подібне попередження він висловлював і очільнику КНР Сі Цзіньпіну стосовно можливої атаки на Тайвань — мовляв, Вашингтон у відповідь розбомбить Пекін.

«Він думав, що я божевільний, — каже Дональд Трамп про Сі. — Але в нас ніколи не було проблем».

Заяви прозвучали в той час, коли Трамп намагався переконати присутніх підтримати його другий президентський термін. Аудіо записали під час заходів зі збору коштів у Нью-Йорку та Флориді у 2024 році. Файл потрапив до журналістів Джоша Досі, Тайлера Пейджера та Айзека Арнсдорфа — деякі з уривків вони навели у своїй новій книзі «2024». Записи раніше не оприлюднювали. Кампанія Трампа відмовилася коментувати їхній зміст.

Як пише CNN, записи демонструють менш стриману сторону американського президента, яку він відкривав за зачиненими дверима перед заможними донорами. Під час одного фандрейзингу Трамп хвалився, що змусив багатих союзників пожертвувати десятки мільйонів доларів на його кампанію.