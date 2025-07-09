Вночі армія РФ запустила по Україні понад 700 дронів та 13 ракет. Куди мітив ворог

Новини

У ніч проти 9 липня окупанти атакували Україну 728 дронами та 13 ракетами з напрямків Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Орел, Міллерово, районів Енгельсу Саратовської області та повітряного простору Липецької області РФ.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Ворог запустив сім крилатих ракет Х-101/«Іскандер-К» та шість аеробалістичних ракет «Кинджал». Напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.

Основним напрямком удару була Волинь, місто Луцьк. Станом на 08:30 ППО збила 718 засобів повітряного нападу ворога, з них 303 усунули вогневими засобами, ще 415 — локаційно втрачені.

Зокрема, 296 ворожих безпілотників збили вогневими засобами, 415 — локаційно втрачені або подавлені РЕБ. Також збили усі сім крилатих ракет Х-101/«Іскандер-К». Влучання були у чотирьох місцях, падіння уламків зафіксували на 14 локаціях.